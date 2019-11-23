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GeoX, Amazon.com.tr'de satışa sunuluyor

Yenilikçi teknolojileri ve iddialı tasarımları ile öne çıkan İtalyan ayakkabı markası GeoX'un yeni sezon koleksiyonundan ayakkabılar, Türkiye'de ilk defa Amazon.com.tr ile satışa çıkıyor.

23.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:46GeoX, Amazon.com.tr'de satışa sunuluyor
Yenilikçi teknolojileri ve iddialı tasarımları ile öne çıkan İtalyan ayakkabı markası GeoX'un yeni sezon koleksiyonundan ayakkabılar, 'de ilk defa Amazon.com.tr ile satışa çıkıyor.
Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr giyimden ev eşyasına, elektronikten kişisel bakıma kadar binlerce seçenek barındıran ürün yelpazesine yenilerini eklemeye devam ediyor.
Dünyaca ünlü İtalyan ayakkabı markası GeoX'un yeni sezon ayakkabıları Türkiye'de ilk defa bugün Amazon.com.tr üzerinden satışa sunuluyor. İsmini, yeryüzü anlamına gelen "geo" ve teknolojiyi nitelendiren "X"ten alan GeoX markasının yenilikçi yeni sezon ayakkabıları, şık ve modern tasarımları sürdürülebilir üretim standartları ile buluşuyor.
Markaya özgü, İtalyan patentli Net Breathing Technology sayesinde nefes alan ve üstün performansa olanak tanıyan ayakkabılar, esnek gövde yapıları ve ısı yalıtımı sağlayan iç kaplamaları sayesinde de çok yönlü kullanım sunuyor.
GeoX, yeni sezon ürünleri bugün itibarıyla yüzde 60'a varan indirimlerle satışa çıktı. İndirimler Amazon.com.tr'nin büyük indirim dönemi 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek "Beklenen Cuma" ve "En İyi Pazartesi" fırsatlarında da devam edecek.

Türkiye, Amazon, Güncel

Kaynak: AA

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