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Gerçeğe aykırı 'askeri öğrenci olamaz' raporu düzenleyen tabip subaylara operasyon

Çağatay KENARLI, İstanbul DHAKuleli Askeri Lisesi'nde bazı askeri öğrencilere sağlık kurulu raporu ile 'Askeri öğrenci olamaz' kanaatiyle gerçeğe aykırı sağlık raporu veren 17 tabip subayını yakalamak içi operasyona düzenlendi.

01.10.2019 10:52Gerçeğe aykırı 'askeri öğrenci olamaz' raporu düzenleyen tabip subaylara operasyon

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı askeri öğrencilere sağlık kurulu raporu ile 'Askeri öğrenci olamaz' kanaatiyle gerçeğe aykırı sağlık raporu veren 17 tabip subayını yakalamak içi operasyona düzenlendi. 17 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde bazı askeri öğrencilere sağlık kurulu raporu ile 'Askeri öğrenci olamaz' kanaatiyle gerçeğe aykırı sağlık raporu verildiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda sağlık kurulunda görevli 17 tabip subayı tespit etti. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde polis ekiplerinin aramaları devam ederken gözaltına alınan 11 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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