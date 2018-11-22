"Gerçeğin Peşinde" İki Çocuk Annesi Genç Kadını Buldu!

"SERAP PAKÖZ" ÖNCE KAYIP KAYINVALİDEYE ULAŞTI!

Sümeyra Yurt'un kaybı yayınlandıktan sonra Gerçeğin Peşinde programına anne Nursel hakkında da bir sürü ihbar yağdı. İhbarları tek tek değerlendiren Gerçeğin Peşinde ekibi; Antalya'da gittiği bir adreste kayıp kayınvalideye ulaştı! Kızının kaybolduğunu Tv8 ekranlarından öğrenen anne soluğu canlı yayında alarak kızına seslendi.

18 GÜN SONRA DA SÜMEYRA'YA ULAŞILDI!

Gerçeğin Peşinde ekibi Sümeyra ile iletişime geçerek devlet koruması altında olduğunu öğrendi ancak; Sümeyra ailesine geri dönmek istemediğini belirtti.Mehmet Yurt; eşinin güvende olduğunu öğrenince rahat bir nefes alarak son kez Sümeyra'ya seslendi.

SÜMEYRA; EŞİNE VE ÇOCUKLARINA GERİ DÖNDÜ!

Sunucu Serap Paköz'ün de desteğiyle, Sümeyra eşine ve çocuklarına geri döndü. Yuvasını kurtarmak isteyen genç kadın; babasından korktuğu için kaçtığını ve pişman olduğunu açıkladı.