Haberler » Güncel » Gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Haber

Gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının, toplumu yangın ve doğal afetlere hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

06.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:30Gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığının, toplumu yangın ve doğal afetlere hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İzmir İtfaiyesi, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tatbikat gereği çıkarılan yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine birkaç dakika içinde ulaşan ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alırken hastanede yatan vatandaşlar ve hastane personellerini kurtarma çalışması başlattı. Hastane personeli ve çalışanlarının katıldığı tatbikatta, hastane odalarında yatan hastalar hızlı bir şekilde tahliye edilirken merdivenli itfaiye aracıyla binada mahsur kalan vatandaşlar ise ekiplerce kurtarıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat, başarılı bir şekilde sonlandırıldı. - İZMİR

İtfaiye, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:08 Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi - Haber
11:08 Kırsaldaki öğrencinin mektubuna İl Jandarma Komutanı duyarsız kalmadı - Haber
11:08 Almanya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 1,7 azaldı - Haber
11:08 "Şalvarlı ressam" - Haber
11:07 Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
09:51 Adalet Bakanı Gül duyurdu: Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevlerine geçme yetkisi infaz hakimliğine verilecek - Haber
08:54 Bakanlık, Şule Çet için istinafa başvurdu: Ceza yetersiz, müebbet hapis almalı - Haber
6.12.2019 11:16:23