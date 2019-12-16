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Gerçek bir hayat hikayesi!

Başrollerini İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir'in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı.

16.12.2019 07:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:03Gerçek bir hayat hikayesi!

Yapımını OGM Pictures'ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu kaleme aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" için geri sayım başladı.

Yakında TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan dizi, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan "İnsan kaderini değiştirebilir mi?" sorusunun cevabını arıyor.

Bu akşam ekrana gelen, Mehdi karakterinin kendi hikayesini anlattığı teasera "Annesinin sevmediği bir adamı, elin kızı sever mi?" cümlesi damga vurdu. Hayatın onu sevmediğini, bağrına basmadığını ifade eden Mehdi yine de içine düştüğü bu durumun nedenlerini sorgulamaktadır.

Gerçek bir hayat hikayesi!

"Doğduğun Ev Kaderindir", gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.


Eylem Canpolat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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