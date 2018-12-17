Gerçek Çikolata Yediğinizde Ne Olur?

Gerçek çikolatada sadece kakao yağı bulunur. Kakao yağı vücut sıcaklığında eridiğinden, tadına baktığınız andan itibaren damağınızda bir lezzet şöleni başlar. Lezzeti keyif verir. Vücut sıcaklığında erimesi nedeniyle damar sertliğini engellemeye yardımcı olur. Cilt kuruluğuna ve yaşlanmaya karşı etkilidir.

GERÇEK ÇİKOLATA YERİNE YAYGIN KULLANILAN KOKOLİN YERSENİZ NE OLUR?

Çikolata yapımında kakao yağı haricinde, palm yağı gibi alternatif yağlar kullanılıyorsa, ortaya çıkan ürüne kokolin denir.Ağzınızda kolay erimez, kolayca yutulmaz. Midede yanma hissi yaratabilir. Vücut sıcaklığında erimediğinden kolesterolün oluşumuna yardımcı olur.

Kakao çekirdeği gibi kuru bir maddeden elde edilen kakao yağı hem azdır, hem daha zor bulunur ve dolayısıyla daha pahalıdır. Bu nedenle daha ucuza mal olan kokolin üretimi yaygındır. Ancak bu ürünler sağlık açısından çikolata ile aynı faydalara sahip değildir.

Gıda mühendisi genç girişimci Özge Yücesoy tarafından geliştirilen ve Türkiye'de en zengin ürün çeşidi olan markanın Bomonti'de sevimli bir çikolata mağazası bulunuyor.

Kaynak: Bültenler