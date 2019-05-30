ren Medya, TN Yapım ve ILS Vision'un yapımcılığında, senaryosunu Murat Özsoy ve Büşra Karahan'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, ünlü Youtuber Enes Batur'un başrolleri Ömer Başdoğan, Altan Erkekli ve Damla Arslanalp'le paylaştığı "Gerçek Kahraman" sinema filminin görkemli gala gösterimi 29 Mayıs Çarşamba günü İstinye Park Cinemaximum'da gerçekleşti.

Gala gecesine iş,sanat ve dijital dünyanın önde gelen isimleri; Ali Biçim, Sinem Güven, Alper Rende, Aref Ghafouri, Aslı Şen, Baturay Anar, Berk Muhammet, Burak Güngör, Can Yüce, Berk Coşkun, Cengiz Mustafayev, Emrah Şahan, Emre Kaya, Fatih Yasin, Atakan Özyurt, Fırat Parlak, Fırat Sobutay, Mehmet Dindar, Mehmet Yıldırım, Murat Ekin, Meryem Can, Halil&Şeyma Söyletmez ve Yener Çevik katıldı.

ENES BATUR "TÜRKİYE'DE DENENMEMİŞ BİR FİLM!"

İkinci filminde de yine Enes Batur olarak seyirci karşısına çıkan ünlü Youtuber "Gelen bütün arkadaşlarıma ve oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çok emek verdik. Umarım emeğimizin karşılığını alırız. " Türkiye'de denenmemiş, zor ve riskli bir şey denedik. Umarım güzel şeylere de vesile oluruz. İyi tepkiler alırız ve yüzümüzü kara çıkarmayız." sözleriyle heyecanını paylaştı. Seyirciyi yüksek bütçeli bir filmin beklediğini anlatan Batur "Gerçek Kahraman için 6 milyon civarı bir bütçe harcandı ve ilk filmden kat kat daha iyi bir film yaptık. İlk film, 1 buçuk milyon kişi tarafından izlendi. Umarım Gerçek Kahraman daha fazla izlenir. Çünkü daha iyi bir film yaptık."

Çekimleri bir buçuk ayda Antalya'da tamamlanan, aksiyon komedi türündeki film galaya katılan konukların büyük beğenisini topladı. Görsel, ses efektlerinin yanısıra, sıra dışı hikayesi, genç ve başarılı oyuncu kadrosuyla "Gerçek Kahraman" izleyenlerden tam not aldı.

Enes Batur ve arkadaşlarının yaşanan büyük bir haksızlığı ortadan

kaldırmak için aksiyonu oldukça yüksek birmaceraya atılmasını konu alan "Gerçek Kahraman" 31 Mayıs Cuma günü vizyona giriyor.

Kaynak: Bültenler