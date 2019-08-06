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GERÇEK MADRİD CITY'DE İLK HAFTANIN TOPLANTISI

Real Madrid ekibi, zorlu bir akşam antrenmanı ile antrenmana döndü. Beyazlar, Çarşamba günü Red Bull Salzburg'a karşı gerçekleşecek olan sezon öncesi antrenmanlarında tüm gözleriyle bir oturum tamamladı. Bir süre çalıştıktan sonra, oyuncular hem fitness hem de ball çalışması içeren bir devre tamamladılar. Sıradaki ekip kadroya sahip olmak ve baskı uygulamak için iki takıma ayrıldı. Seans, küçük ebatlardaki kibritlerle tamamlandı. Kastilya defans oyuncusu Adrián De la Fuente birinci takımda antrenman yaparken, çimenlerin üzerinde tek başına antrenman yapan Brahim Díaz, Ferland Mendy ve Marco Asensio toparlanma programlarına devam etti.

06.08.2019 00:54
GERÇEK MADRİD CITY'DE İLK HAFTANIN TOPLANTISI
Real Madrid ekibi, zorlu bir akşam antrenmanı ile antrenmana döndü. Beyazlar, Çarşamba günü Red Bull Salzburg'a karşı gerçekleşecek olan sezon öncesi antrenmanlarında tüm gözleriyle bir oturum tamamladı. Bir süre çalıştıktan sonra, oyuncular hem fitness hem de ball çalışması içeren bir devre tamamladılar. Sıradaki ekip kadroya sahip olmak ve baskı uygulamak için iki takıma ayrıldı. Seans, küçük ebatlardaki kibritlerle tamamlandı. Kastilya defans oyuncusu Adrián de la Fuente birinci takımda antrenman yaparken, çimenlerin üzerinde tek başına antrenman yapan Brahim Díaz, Ferland Mendy ve Marco Asensio toparlanma programlarına devam etti.

Real Madrid, Red Bull, Salzburg, Spor

Kaynak: Dugout

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