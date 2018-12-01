Gerçek Ortaya Çıktı! Karius...

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Sarpsborg mücadelesinde formayı ilk etapta Tolga Zengin
'e vermeyi düşünüyordu. Ancak tecrübeli ismin bel ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılması sonrası kaleye Karius'un geçtiği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Karius, Sarpsborg karşılaşmasında yediği 2 gol sebebiyle büyük eleştiri almıştı. Deneyimli eldiven, karşılaşmanın kalanında ise kalesindeki 6 pozisyonda geçit vermemişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in derbide formayı Karius'a vermesi bekleniyor.
Tolga Zengin,Şenol Güneş,Beşiktaş
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:52