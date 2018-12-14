Gebelik süresince özellikle gebeliğin 22. Haftasından sonra kasılmaların başlaması normaldir. Bu kasılmalar, büyüyen rahimin kaslarının kasılmasıyla oluşur. Gebeliğin son haftalarına doğru artış gösterebilir.

Doğum Kasılmaları Nasıl Anlaşılır?

Kasılmalar bazı gebelerde, adet sancısı gibi tarif edilirken kimisinde; bele vuran ağrı, kimisinde kasık ağrısı, kimisinde ise karnın sertleşmesi olarak tarif edilmektedir. Bu kasılmaların olması aslında doğum süreci için olumludur çünkü bunların sonucunda vücut doğuma hazırlanmaktadır ancak bazı gebelerde kasılma olmayabilir veya gebe hissetmeyebilir, bu durum endişe edilecek bir durum değildir. Gerçek sancılar geldiğinde gebe bu sancıları hissedecektir. "Ya anlamayıp evde doğurursam" korkusu pek çok gebede vardır ama merak etmeyin anlayacaksınız. Burada önemli olan nokta bu yalancı sancıların gerçek sancılardan ayırt edilmesidir.

Gerçek ve Yalancı Doğum Kasılmaları Nasıl Ayırt Edilir?

Yalancı sancılar normal kabul edilirken gerçek sancıların varlığı erken doğumun habercisi olabilmekte, bazı durumlarda hastanede yatış gerektirebilmektedir. Yalancı sancıların tipik özelliği düzensiz olmalarıdır. Gerek şiddetleri, gerek sancı aralıkları birbirinden farklıdır. Sancı hisseden gebelerin yapması gereken şeylerden biri, sancı sıklığını takip etmektir. İstirahat haline geçmek, pozisyon değiştirmek, ılık duş almak, bol su içmek genellikle bu kasılmaların durmasını sağlayacaktır. Bu yapılanlara cevap vermeyen, sıklığı ve şiddeti artan kasılmaların varlığında hekim kontrolü gerekmektedir. NST cihazında sancıların varlığı, rahim ağzında kısalma, silinme veya açılma gibi bir takım değişikliklerin olması durumunda bu sancıların gerçek sancı olduğuna kanaat getirilir ve doğum için beklenen zaman gelmişse doğum için takip planlanırken erken haftalarda bu durum gelişmişse sancıların dinmesi için tedavi başlanabilir.