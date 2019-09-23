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"Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında kızını arayan 65 yaşındaki babanın gerçek yüzü canlı yayında ortaya çıktı. Programa gelen ihbarlar sayesinde yaşlı adamın engelli kızını para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı.

23.09.2019 21:10

Esra Erol'un programında kan donduran bir olay yaşandı. 23 yaşındaki engelli kızını canlı yayında arayan babanın, kızını para karşılığında yaşlı adamlara pazarladığı ortaya çıktı. Yaşlı adam canlı yayında polisler tarafından gözaltına alındı.

KIZI KAÇIRILDIĞI İÇİN PROGRAMA BAŞVURDU

65 yaşındaki Nail Kurt, Esra Erol'un programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti. 2015 yılında açtığı mahkeme ile kızı Ceylan'ın kısıtlanması talebinde bulunarak vasisi olan Nail Kurt'un canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi. Bugünkü yayında ise yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.

ENGELLİ KIZLA İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt'un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti. 65 yaşındaki Hulusi Boncuk isimli şahıs, kızı yaşında olan Ceylan ile bir dönem birlikte olduğunu ve bunun karşılığında baba Nail Kurt'a 10 bin lira para verdiğini itiraf etti. Esra Erol'da programını ihbar kabul eden emniyet yetkilileri hemen harekete geçerek, baba Nail Kurt'u kızını para karşılığı sattığı iddiasıyla canlı yayında gözaltına aldı. Gergin anların yaşandığı stüdyoda babanın gözaltına alınmasıyla beraber stüdyoda bulunan yüzlerce seyirci Esra Erol'u ayakta alkışladı.


Magazin, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(4)
PATSO:TİPE BAK ALLAH IN HİNTLİSİ
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İBNİ KAFİR EL ZINDIK:NE DİYELİM İNSANLIĞIN YÜZ KARASI BU TOPRAKLARDA DOĞDUM BURADA ASKERLİK YAPTIM 52 YIL BURADA YAŞADIM VE TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN VATANIMI ÇOK SEVDİM FAKAT SON YILLARDA OKUDUĞUM DUYDUĞUM HABERLER KARŞISINDA ARTIK BU COĞRAFYADAN NEFRET EDİYORUM DİLERİM SON NEFESİMİ BU ÜLKEDE VERMEM PARA PUL ŞAN ŞÖHRET İSTEMİYORUM sadece insanların gerçekten insan olduğu bir ülkede ölmek istiyorum EĞER VARSA
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KAMYONCU:Boylelerini taksim meydaninda merasimle sallandiracaksin ki millete ibret olsun
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KOYLU:ikinci muge anli programimi bu?
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