Kredi kullanmak isteyen tüketicilerin ihtiyaçlarını sorgulaması gerektiği, eğer gerçekten bir ihtiyaç söz konusu değil ise krediye başvurulmamasının doğru olduğunun altı çizildi.



Nakit ihtiyacı duyulan durumlarda, banka kredileri tüketicilerin imdadına yetişiyor. Özellikle son dönemde arka arkaya gerçekleşen faiz indirimleri kredilerin cazibesini artırsa da yanlış kullanımlar tüketicilerin sorun yaşamasına neden olabiliyor.



Online kredi karşılaştırma ve başvuru platformu Hangikredi, kullanıcılarına sorun yaşamamaları için 'akılcı kredi kullanımı'nı öneriyor.



Gerçekten ihtiyacınız yoksa kredi kullanmayın



Akılcı kredi kullanımı için dikkat edilmesi gereken gereken 4 önemli nokta var. Hangikredi.com'un CEO'su Oray Durmazoğlu "Bunlardan ilki almak istediğiniz krediye gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına karar vermek. Gerçekten ihtiyacınız yoksa kredi kullanmayın. Her türlü nakit sıkıntısı için bankadan kredi almak kolay bir çözüm gibi görünse de geciken ya da yapılamayan ödemeler yasal yaptırımlara varan sorunlara yol açabiliyor" dedi.



Aylık taksit tutarını doğru belirleyin



Durmazoğlu, şunları söyledi: "Doğru kredi kullanımı için aylık taksitlerin doğru belirlenmesi gerekiyor. Ödeyebileceğiniz aylık taksit tutarını belirlerken aylık sabit giderlerinizin yanı sıra ortaya çıkabilecek beklenmedik giderleri de hesaba katmalısınız. Ödeyebileceğiniz aylık taksit tutarı, vade belirleme konusunda da size yardımcı olacaktır. Doğru taksit tutarını belirleyerek hem kredinizi daha kolay ödeyebilir hem de yasal takibe neden olabilecek gecikmelerin önüne geçebilirsiniz.



Kısa vadeli ödeme planı yapın



Daha az aylık taksit ödemek için uzun vadeli kredi planı yapmak pek çok tüketicinin düştüğü bir yanılgı. Uzun vadeli kredilerde aylık taksit ödemeleri daha az olsa da toplam ödeme tutarı daha fazla oluyor. Hem cebinizden çıkacak toplam tutarın daha az olması hem de uzun süren ödemelerin sizi yormaması adına minimum vade ile bütçenizi zorlamayacak maksimum aylık tutar seçeneğini tercih etmek daha doğru bir seçim olacaktır.



Zamanında ve eksiksiz ödemeler yapın



Kredi desteğine ihtiyaç duyduğunuz her an kolayca kredi alabilmek için kredi notunuzun belli bir seviyenin üzerinde olması gerekiyor. Kredi notunuzu yüksek tutmanın yolu ise, ödemelerinizi zamanında ve eksiksiz yapmanızdan geçiyor. Ayrıca 90 günlük gecikme neticesinde hakkınızda yasal takip başlatılabileceği ve yasal süreç sonucunda maaş haczi gibi yaptırımlarla karşılaşabileceğinizi de unutmayın." - İSTANBUL

Kaynak: İHA