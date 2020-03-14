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Gercüş Cumhuriyet İlkokulu dezenfekte edildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda dezenfekte çalışması yapıldı.

14.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:22
Gercüş Cumhuriyet İlkokulu dezenfekte edildi
Batman 'ın Gercüş ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda dezenfekte çalışması yapıldı.

Okulların tatile girmesiyle Cumhuriyet İlkokulu müdürü Edip Ekmen ve okul yönetimi, okulu yıkadıktan sonra dezenfekte etti.

Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra öğrenciler, veliler ve öğretmenlere virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapan Ekmen, "Tüm okulumuzda dezenfekte çalışmaları yapıldı, yapılmaya devam edecek. Velilerimiz bu anlamda rahat olsun. Bakanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda bütün öğrencilerimize hijyen, temizlik ve sağlıklı beslenme ile ilgili gerekli bütün bilgiler aktarılmıştır. İnşallah biz de onlara sağlıklı bir ortam sağlayacağız. Velilerimiz sağduyulu olsun. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin başında geliyor" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Batman, Gercüş, Güncel

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