16 Kasım 2018, 16:24
»»

Gercüş Kaymakamı Şekerci'den Köy Ziyareti

Gercüş Kaymakamı Şekerci

Batman'ın Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Kozlu köyünü ziyaret etti.

Batman'ın Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Kozlu köyünü ziyaret etti.

Şekerci, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Köylere Hizmet Getirme Birliği Müdürü Salih Orak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, İlçe Müftüsü Fazıl Sarac, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Şahin ile Kozlu köyüne ziyarette bulundu.

Köylülerin taleplerini dinleyen Şekerci, köyleri ziyaret etmenin önemine değindi.

Çalışmaları yerinde incelediğini, vatandaşların sorunlarını dinlediğini, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla görüştüğünü anlatan Şekerci, bu sayede köylerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etme imkanı bulduğunu aktardı. Jandarma,Batman,Kozlu,Gercüş
16 Kasım 2018 Cuma 16:24