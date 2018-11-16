Gercüş Kaymakamı Şekerci'den Köy Ziyareti

Batman
'ın Gercüş
Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Kozlu
köyünü ziyaret etti.
Şekerci, beraberinde İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Serkan
Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Köylere Hizmet Getirme Birliği Müdürü Salih Orak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan
, İlçe Müftüsü Fazıl Sarac, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Şahin
ile Kozlu köyüne ziyarette bulundu.
Köylülerin taleplerini dinleyen Şekerci, köyleri ziyaret etmenin önemine değindi.
Çalışmaları yerinde incelediğini, vatandaşların sorunlarını dinlediğini, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla görüştüğünü anlatan Şekerci, bu sayede köylerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etme imkanı bulduğunu aktardı.
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