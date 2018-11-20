20 Kasım 2018, 19:53
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Gercüş Kaymakamı Şekerci, Öğrencileri Kabul Etti

Gercüş Kaymakamı Şekerci, Öğrencileri Kabul Etti

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, "Edebiyat Sokakta" proje ekibini kabul etti.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, "Edebiyat Sokakta" proje ekibini kabul etti.

Kaymakam Şekerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yer alan Gercüş Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Edebiyat Sokakta" projesi koordinatörü Seher Karaali ve öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrenciler, projeyle ilgili çalışmaları hakkında Şekerci'ye bilgi verdi.

Gercüş Kaymakamı Şekerci, projenin başarılı olmasını temenni etti. Mevlüt ŞEKERCİ,Edebiyat,Gercüş
20 Kasım 2018 Salı 19:53