Gercüş Kaymakamı Şekerci, Öğrencileri Kabul Etti

Gercüş
Kaymakamı Mevlüt Şekerci, "Edebiyat
Sokakta" proje ekibini kabul etti.
Kaymakam Şekerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yer alan Gercüş Anadolu Lisesi
tarafından yürütülen "Edebiyat Sokakta" projesi koordinatörü Seher Karaali
ve öğrencileri makamında kabul etti.
Öğrenciler, projeyle ilgili çalışmaları hakkında Şekerci'ye bilgi verdi.
Gercüş Kaymakamı Şekerci, projenin başarılı olmasını temenni etti.
Mevlüt ŞEKERCİ,Edebiyat,Gercüş