Gercüş Kaymakamından Rehabilitasyon Merkezine Ziyaret

Gercüş
Kaymakamı Mevlüt Şekerci, ilçedeki özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.
Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur ile Özel Bahar Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Şekerci, buradaki öğrencilerle görüştü, durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Bu tür özel eğitim merkezlerinin topluma en büyük faydalarından birinin çocukların topluma kazandırılması olacağını belirten Şekerci, "Sevgi ve dayanışmayla çoğu sorunun üstesinden geleceğimize inanıyor, engelli öğrencilerimize ve ailelerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." dedi.
Engelliliğin sosyal boyutu ile herkesi ilgilendiren, tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğuna işaret eden Şekerci, "Bir insanın engelli olması, onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olmasına engel teşkil etmemektedir. Elbette sıkıntı ve zorluklar olacaktır ancak her şeye rağmen yaşama sevinci hiçbir şekilde kaybedilmemelidir." diye konuştu.
Şekerci, ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Gercüş
04 Aralık 2018 Salı 14:14