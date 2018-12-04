Gercüş'te 12 Bin 500 Fıstık Fidanı Dağıtılacak

Gercüş
ilçesinde çiftçilere 12 bin 500 fıstık fidanı dağıtılacak.
İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Kaplan
, merkez ve ilçelerdeki çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla İl Tarım Orman Müdürlüğü koordinasyonunda fıstık fidanı dağıtımı yapıldığını söyledi.
İlçenin ikliminin de özellikle fıstık için yetiştiriciye uygun olması nedeniyle son yıllarda fıstık bahçelerinin kurulumuna rağbet olduğunu kaydeden Kaplan, çiftçilerin bu yönelimine katkı sunmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
Amaçlarının meyve bahçesi sayısını artırmak, çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek, meyveciliğin gelişmesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu aktaran Kaplan, "Yüzde 80 destekle dağıtılan fıstık fidanları çiftçinin geçim kaynağı olacak. 12 bin 500 fıstık fidanı dağıtılacak." dedi.
Çiftçilerden İbrahim Halil
Tekin de fidanları yüzde 80 hibe ile aldıklarını, bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Tekin, "Ben genç bir çiftçi olarak katkısı olan kurumlara bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
04 Aralık 2018 Salı 15:07