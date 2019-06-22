22.06.2019 14:03
Haberler » Yerel » Haber

Gercüş'te 15 yıldır akmayan tarihi çeşmeden su geldi

Gercüş'te 15 yıldır akmayan tarihi çeşmeden su geldiBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde bulunan tarihi çeşmeden 15 yıl sonra su akmaya başladı.

Gercüş 'te 15 yıldır akmayan tarihi çeşmeden su geldi
BATMAN - Batman 'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde bulunan tarihi çeşmeden 15 yıl sonra su akmaya başladı. Çiçekli köyünde sondaj kuyusu açma çalışmaları nedeniyle 15 yıl önce kuruyan çeşmenin, kış mevsiminde yoğun yağışların ardından yeniden akmaya başlaması köylüleri sevindirdi.
Köy sakinlerinden Selami Altun, atalarından kalan çeşmenin 15 yıl önce kuruduğunu söyledi. Altun, 15 yıl aradan sonra çeşmelerinin yeniden akmasının tüm köyü sevindirdiğini belirterek, "15 sene önce bu çeşme kurumuştu. Kuraklığın etkisiyle bu çeşme kurumuştu normalde bu suyun akışı 100 metre ilerisinden geliyor. Büyüklerimiz, kuraklık döneminde bütün çeşmeler kururken bu çeşmenin kurumadığını söylerlerdi. Ama 15 sene önce bu vurulan sondajların etsiyle çeşmemiz kurudu. Elhamdülillah şuan aklamaya başladı. Bahçeleri ekip soluyabiliyoruz, artık fidanlar sulanıyor, hayvanlarımız rahatlıkla su içebiliyor" dedi.Gercüş'te 15 yıldır akmayan tarihi çeşmeden su geldi
Kaynak: İHA
Çiçekli , Gercüş , Yerel

Son Dakika Haberleri
14:02 Gercüş'te 15 yıldır akmayan tarihi çeşmeden su geldi
13:55 Emniyetten Kızılay'a tam destek
13:52 İM Kayserispor Genel Kurulu, 29 Haziran'a ertelendi
13:13 Ara sokakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
13:03 - Hayat boyu öğrenme şenlikleri başladı
12:07 Polis memurları sıcaktan bunalan köpeğe su yetiştiremedi
16:54 Avcılar Milli Eğitim Müdürü: İyi davranılan öğrenci dersi sabote etmez