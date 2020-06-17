Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı

Gercüş'te 2 ev karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 2 ev, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

17.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:44
Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı
BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 2 ev, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan 1 kişi, koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan kişi hastanede tedaviye alınırken, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla kişinin oturduğu ev ile yanındaki 2 katlı ev karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı. Gercüş’te 2 ev karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bağlarbaşı, Gercüş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Haber
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla’nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Haber
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Pekin’deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine ’garip’ semptomları görüldü Haber
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Haberler››Güncel››Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:51: Darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil'in temyiz duruşması yapıldı - Haber 18:49: Karabük'te yağmur etkili oldu - Haber 18:49: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 76 bini geçti - Haber 18:48: Bakan Pakdemirli, yangın uçağını test etti (2) - Haber 18:48: Sağanak ve dolu nedeniyle evleri su bastı - Haber 18:42: Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti - Haber 18:00: İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu - Haber 15:26: Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş - Haberler 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler