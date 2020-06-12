Gercüş'te 5 katlı apartman, karantinaya alındı

Gercüş'te 5 katlı apartman, karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 5 katlı apartman, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

12.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:29
Gercüş'te 5 katlı apartman, karantinaya alındı
BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 5 katlı apartman, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Gercüş'ün Çukurçeşme Mahallesi'nde 5 katlı apartmanda oturan kişi, koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan kişi, hastanede tedaviye alınırken, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla apartmana giriş- çıkışlar yasaklandı. Bina, 14 gün süre ile karantinaya alındı. Güvenlik güçleri, apartmanın girişini kapatırken, filyasyon ekipleri de apartman sakinlerine test işlemlerine başladı. Gercüş’te 5 katlı apartman, karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gercüş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Batman’da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara’da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Haberler››Güncel››Gercüş'te 5 katlı apartman, karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:37: Ölen babalarının engelli aracını bağışladılar - Haber 12:37: Denizli'de eşini ve iki çocuğunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti - Haber 12:35: Çaycısında koronavirüs tespit edilen üniversitede personelin testleri negatif - Haber 12:35: Son dakika! Kastamonu Adliyesi normalleşme sürecine hazır - Haber 12:35: Son dakika haber: İran'ın Suriye siyaseti değişebilir mi? - Haber 12:32: Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha hastalığı bulaştırdı - Haber 12:25: Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir - Haber 11:51: Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığa gömdürdün vicdanın rahat mı? - Magazin 11:40: Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı - Haberler 10:21: Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi - Haberler