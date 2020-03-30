Gercüş'te ahır çöktü
Gercüş'te çöken ahırdaki 10 küçükbaş telef oldu.
30.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:46
Gercüş 'te çöken ahırdaki 10 küçükbaş telef oldu.
Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Aydınlı Köyünde Necat Aydın'a ait ahır, aşırı yağış nedeniyle çöktü.
Olayda ahırdaki 10 keçi telef olurken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ahırda incelemede bulundu.
Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Aydınlı Köyünde Necat Aydın'a ait ahır, aşırı yağış nedeniyle çöktü.
Olayda ahırdaki 10 keçi telef olurken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ahırda incelemede bulundu.
Kaynak: AA