Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gercüş'te ahır çöktü

Gercüş'te çöken ahırdaki 10 küçükbaş telef oldu.

30.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:46
Gercüş'te ahır çöktü
Gercüş 'te çöken ahırdaki 10 küçükbaş telef oldu.
Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Aydınlı Köyünde Necat Aydın'a ait ahır, aşırı yağış nedeniyle çöktü.
Olayda ahırdaki 10 keçi telef olurken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ahırda incelemede bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Aydınlı, Gercüş, Aydın, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Gercüş'te ahır çöktü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete

Son Dakika Güncel Haberleri

15:27: Ahlat'ta dolu etkili oldu - Haber 15:26: Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi üretiyor - Haber 15:26: Atakum'un bütçesi sağlık, beslenme ve mutluluk için kullanılacak - Haber 15:26: Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 1,4'e geriledi - Haber 15:25: US oil rig count down by 40 to 624 - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber