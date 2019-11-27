Haberler » Güncel » Gercüş'te AK Parti Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Haber

Gercüş'te AK Parti Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

27.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:20Gercüş'te AK Parti Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
'ın ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti ilçe binasında düzenlenen toplantıya, AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif ve partililer katıldı. Danışma Meclisi toplantısında konuşan Gür, "Amacımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şahsiyetli, söyleyecek sözü olan, iddia sahibi, milletimizin değerleriyle kuşanmış AK Parti ailesini genişletmektir. Gercüş'te ekip ruhuyla birlik beraberlik içinde çalışmaya devam ettiğimiz müddetçe kimse sırtımızı yere getiremeyecektir. AK Parti hükumetlerin döneminde her yerde ve her alanda büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu ilkeler AK Parti'nin hizmette ve vizyonda kendisiyle yarışıyor olmasının ifadesidir" dedi. - BATMAN

AK Parti, Batman, Gercüş, Gür, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:36 Bursa 'sahte peygamber' iskender erol evrenosoğlu, bursa'da toprağa verildi
14:36 Leonel Marshall Büyükşehir'de
14:35 Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığa indirimsiz müebbet istendi
14:35 Isparta'da Tunç Çağı'na ait vazo şeklinde tarihi eserler ele geçirildi
14:31 Sel ödemeleri haftaya gerçekleşecek
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:50 Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:14 Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş
13:04 Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
27.11.2019 14:37:18