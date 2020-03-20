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Gercüş'te aşırı yağış ekili alanları vurdu

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile ekili araziler zarar gördü.

20.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:53
Gercüş'te aşırı yağış ekili alanları vurdu
Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile ekili araziler zarar gördü.

Gercüş'te etli olan yağış nedeni ile buğday, arpa ve mercimek ekili bazı alanlar zarar gördü.Tarlalarda aşırı yağışlardan dolayı su birikintileri oluştu. Konuyla ilgi açıklamalarda bulunan çiftçilerden Ahmet Soyvural, "İlçe genelinde iki haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar güneş görmediğinden dolayı buğdaylara zarar vereceği kanaatindeğim. Yağmur nedeniyle su birikintileri tarlalarda kaldı. Su nedeniyle havasız kalan buğdaylar önümüzdeki haftalarda sararacak. Sararan buğdaylar ilerideki günler çürüyecek ve üründen iyi bir verim alınamayacak" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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