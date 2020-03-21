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Gercüş'te aşırı yağış ve don meyve ağaçlarına zarar verdi

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki haftadır yaşanan olumsuz hava koşulları, çiftçiyi endişelendirdi.

21.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:32
Gercüş'te aşırı yağış ve don meyve ağaçlarına zarar verdi
Batman 'ın Gercüş ilçesinde iki haftadır yaşanan olumsuz hava koşulları, çiftçiyi endişelendirdi. Badem ağaçları ve kaysı ağaçlarının erken çiçek açan meyve ağaçları dondan etkilendi.

Yağış ve soğuk hava nedeniyle erken çiçek açan kayısı ve badem ağaçlarının büyük oranda zarar gördüğünü söyleyen çiftçilerden Hüseyin Soyvural, bölgede don olayının oldukça fazla yaşandığını, badem ve kayısı ağaçlarının büyük oranda soğuk havadan etkilendiğini dile getirdi. Soyvural, "Erken çiçek açan badem en büyük zarar gören türlerdendir. Diğer türümüz de kayısı. Maalesef geç çiçek açan meyvelerimiz bir nebze daha kurtarıyor işi. Kiraz, elma, armut için şuan bir sıkıntı görünmüyor" dedi.

Badem ağaçlarının soğuk havadan etkilendiğini belirten Şehmus Günaydın isimli çiftçi ise "İlk açan badem ağaçlarını soğuk vurdu. Geriye kalan diğer meyve ağaçlarının zarar görüp görmediğini bilemiyoruz" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Batman, Gercüş, Güncel

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