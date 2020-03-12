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Gercüş'te badem ağaçları çiçek açtı

Gercüş ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

12.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:04
Gercüş'te badem ağaçları çiçek açtı
Gercüş ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.
İlçeye bağlı Kırkat ve Hisar köylerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçlarının çiçek açması güzel bir görüntü oluşturdu.
Çiftçi Edip Turgut yaptığı açıklamada, bu sene baharın erken geldiğini belirterek, badem ağaçlarının erken çiçek açtığını söyledi.
Yağışların devam etmesi halinde bu yıl verimin iyi olacağını dile getiren Turgut, "Mahsul şu an iyi." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Gercüş, Güncel

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