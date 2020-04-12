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Gercüş'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Batman'ın Gercüş ilçesinde ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok meyve bahçesinde hasar oluştu.

12.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:43
Gercüş'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Batman 'ın Gercüş ilçesinde ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok meyve bahçesinde hasar oluştu.

Gercüş'e bağlı Özler köyünde etkili olan dolu yağışı badem, kiraz, armut ve dut ağaçlarının çiçeklerini yere döktü. Ceviz büyüklüğünde olan dolu nedeniyle meyve ağaçları da zarar gördü. Özellikle kiraz, dut ve armut yetişen köyde dolu nedeniyle meyve çiçeklerinin bir kısmı yere dökülürken, bir kısmı ise dalında zarar gördü. Köyde bahçelerin büyük bir bölümünün zarar gördüğünü kaydeden Özler köyü muhtarı Mahsum Kavak, "Bugün köyümüzde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeni ile birçok bahçe zarar gördü. Maddi olarak kaybımız var, Allah daha büyük felaketlerden bizi korusun. Özellikle köyde bulunan armut, kiraz ve dut ağaçları zarar gördü" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Dolu Yağışı, Batman, Gercüş, Güncel
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