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Gercüş'te çiftçilere destek

Gercüş ilçesinde çiftçilere 21 bin adet asma fidanı dağıttıldı.

17.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:04Gercüş'te çiftçilere destek
ilçesinde çiftçilere 21 bin adet asma fidanı dağıttıldı.
İlçe Özel İdarede düzenlenen dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, ilçede mezrone üzümünün yaygınlaşması amacıyla çiftçilere 21 bin adet asma anacı fidanı verdiklerini söyledi.
Yıllardır üzümün yapıldığı bağlarda çalışmalar yaptıklarını aktaran Kaplan, şöyle konuştu:
"İlçemizde bağcılığı geliştirme çalışmaları kapsamında, önemli üzüm çeşidi olan mezrone çeşidinin korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilerimize 21 bin adet asma anacı üzerine aşılı asma fidanı dağıttık. Üç yıldır düzenli olarak bağ alanlarımızda gençleştirme çalışmaları yapmaktayız. Bu önemli üzüm çeşidimizin kaybolmaması için bu tür çalışmalarımız devam edecektir."
Dağıtım törenine Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın,Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Mehmet Demir ve çiftçiler katıldı.

Metin Kaplan, Gercüş, Güncel

Kaynak: AA

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