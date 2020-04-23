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Gercüş'te çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

Gercüş'te çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutladıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde hazırladıkları kliple yaşadı.

23.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:12

Gercüş 'te çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde hazırladıkları kliple yaşadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlama getirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Gercüş'teki öğrenciler, evlerinde çektikleri kliple bayram coşkusunu yaşadı. Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle evlerinde ellerinde Türk bayrağıyla klip çekerek mesajlarını iletti. Okul Müdürü Kutbettin Çelik, öğrencilerin çektiği klibin kendilerini duygulandırdığını ifade ederek, "Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hazırlıkları klipte emeği geçen herkese teşekkür ederim. 23 Nisan kutlaması bizi duygulandırdı. 23 Nisan'ları tekrar el ele dışarıda, coşkuyla kutlamak ümidiyle" diye konuştu.

Gercüş’te çocuklar, 23 Nisan’ı evlerinde kutladı

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Gercüş, Güncel, Haber
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