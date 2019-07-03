Gercüş'te fıstık ağaçlarına aşı yapıldı

Gercüş ilçesinde fıstık ağaçlarına aşı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, Antep fıstığının Gercüş'te yetiştiriciliğinin yoğun olması nedeniyle

son 2 yılda yaklaşık 150 bin fıstık fidanı dağıttıklarını, aşı yapılacak duruma gelen 85 bin fidanın aşılamasının yapıldığını söyledi.

Aşılama işinin ihale yöntemiyle yapıldığını kaydeden Kaplan, "Yüklenici firma tarafından yaklaşık 20 civarında aşı ustası ile çalışıldı. Aşılama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları kontrolünde yapıldı." dedi.

Kaynak: AA