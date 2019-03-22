Gercüş'te Gençler Sabah Namazında Buluştu.

Batman
'ın Gercüş
ilçesinde gençler, Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen program kapsamında sabah namazında bir araya geldi.
Hicret Camisi'nde gerçekleşen programa, İlçe Müftülük
personeli de katıldı. Kılınan namazın ardından Yeni Zelanda
ve çevredeki tüm Müslümanlar için dua okunduktan sonra gençlere kahvaltı ikram edildi.
TÜGVA İlçe Temsilcisi Mehmet Onutçu, geleneklerine bağlı, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, saygılı, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalıştıklarını söyledi.
Gençlerle kılınan namazın ardından sohbet ettiklerini ifade eden Onutçu, "Bizler için güzel bir kaynaşma vesilesi oluyor. Programımıza bütün genç kardeşlerimizi davet ediyoruz." diye konuştu.
Güncel
Kaynak: AA