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Gercüş'te halk pazarı yeniden kuruldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde korona virüs salgınını önleme kapsamında iki haftadır yasak konulan Gercüş Halk Pazarı yeniden kurulmaya başladı.

11.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:50
Gercüş'te halk pazarı yeniden kuruldu
Batman 'ın Gercüş ilçesinde korona virüs salgınını önleme kapsamında iki haftadır yasak konulan Gercüş Halk Pazarı yeniden kurulmaya başladı.

Sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıdanın dışında giyim, oyuncak, gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde kuruldu. Gercüş Emniyet amirliği ekipleri ve Gercüş Belediyesi personeli tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında halk pazarlarında denetim yaparak, pazarcı esnafı ile vatandaşı salgın konusunda bilgilendirdi. Pazar yerlerine maskesiz girişlere izin vermeyen ekipler, maske ve dezenfekte ürünleri dağıttı. Pazara gelen vatandaşlardan Cemal Şimşek "Bugün pazar tekrardan kuruldu önlemler çok sıkı belediyemiz ve emniyetimiz buradadır maske kolonya ve eldiven dağıtıyorlar, sağlığımız için bizim için önlemler alınıyor. Allah razı olsun onlardan sağlığımız ve bu hastalığın dağılmaması için çok güzel önlemler alınmış bundan dolayı yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Süleyman Kızlatlı ise güzel önlem alındığını ve uygulamadan memnun olduklarını söyledi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman, Gercüş, Güncel
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