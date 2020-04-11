Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gercüş'te halk pazarı yeniden kuruldu

Gercüş'te halk pazarı yeniden kuruldu Batman'ın Gercüş ilçesinde korona virüs salgınını önleme kapsamında iki haftadır yasak konulan Gercüş Halk Pazarı yeniden kurulmaya başladı.

11.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:15
Gercüş 'te halk pazarı yeniden kuruldu
BATMAN - Batman 'ın Gercüş ilçesinde korona virüs salgınını önleme kapsamında iki haftadır yasak konulan Gercüş Halk Pazarı yeniden kurulmaya başladı.
Sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıdanın dışında giyim, oyuncak, gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde kuruldu. Gercüş Emniyet amirliği ekipleri ve Gercüş Belediyesi personeli tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında halk pazarlarında denetim yaparak, pazarcı esnafı ile vatandaşı salgın konusunda bilgilendirdi. Pazar yerlerine maskesiz girişlere izin vermeyen ekipler, maske ve dezenfekte ürünleri dağıttı. Pazara gelen vatandaşlardan Cemal Şimşek "Bugün pazar tekrardan kuruldu önlemler çok sıkı belediyemiz ve emniyetimiz buradadır maske kolonya ve eldiven dağıtıyorlar, sağlığımız için bizim için önlemler alınıyor. Allah razı olsun onlardan sağlığımız ve bu hastalığın dağılmaması için çok güzel önlemler alınmış bundan dolayı yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.
Süleyman Kızlatlı ise güzel önlem alındığını ve uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Gercüş’te halk pazarı yeniden kuruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman, Gercüş, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya’yı geçti Haberler
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya'yı geçti
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Haberler ›› Yerel ››Gercüş'te halk pazarı yeniden kuruldu - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

19:56: Fethiye'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye para cezası kesildi - Haberler 19:50: Maden kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi - Haberler 19:41: Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Haberler 19:40: Bağcılar'da korkutan yangın: Lastik ve straforlar alev alev yandı - Haberler 19:39: Şuhut'ta ev yangını - Haberler 18:59: İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı 18:23: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler