Gercüş'te hayırseverden ihtiyaç sahibi ailelere destek
Gercüş'te hayırseverden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.
03.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:12
Girişimci Mahsum Altunkaya hazırladığı gıda kolilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan köydeki vatandaşlardan ihtiyaç sahibi olanların evlerine teslim etti.
Rüzgarlı Köyü Muhtarı Mehmet Emin Biçen, yardım dolayısıyla Altunkaya'ya teşekkür etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA