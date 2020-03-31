Gercüş'te heyelan dolayısıyla kapanan yol açıldı
Gercüş'te heyelan doayısıyla kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı.
31.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:07
Gercüş 'te heyelan doayısıyla kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı.
Yağış dolayısıyla sabah Aydınlı , Mağaralı ve Boğaz köylerine ulaşımı sağlayan grup köy yolunda heyelan gelmesinin ardından kapanan yolun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu grup köy yolu yeniden trafiğe açıldı.
Yağış dolayısıyla sabah Aydınlı , Mağaralı ve Boğaz köylerine ulaşımı sağlayan grup köy yolunda heyelan gelmesinin ardından kapanan yolun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu grup köy yolu yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA