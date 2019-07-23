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Gercüş'te iki aile arasında kavga: 2 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı.

23.07.2019 23:25 Gercüş'te iki aile arasında kavga: 2 yaralı
Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sargın köyünde daha önceden arasında husumet olan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve tüfekli kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilmeyen bir kişi kafasından yaralanırken, E.Ş. (16) de tüfekle açılan ateşle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüfekle yaralanan Emine Şahin Gercüş devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine Sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Gercüş, Batman, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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