Gercüş'te Kaldırım Çalışmaları

Gercüş
İlçe Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Bursa
Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle çalışmalarını sürdüren Gercüş Belediyesi, Pınarbaşı ve Bağlarbaşı
mahallesinde kaldırımlara parke taşı döşüyor.
Belediye, her 2 mahalleye 12 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyecek.
Çalışmaları yerinde inceleyen Gercüş Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Mevlüt Şekerci, ilçe genelinde altyapısı biten cadde ve sokaklara kilitli parke taşının döşeneceğini söyledi.
Şekerci, şöyle konuştu:
"Çamurlu ve tozlu bir tek sokak kalmayana kadar kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu vesileyle katkılarından dolayı kardeş Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim."
Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:20