Haberler » Güncel » Gercüş'te kan bağışı kampanyası - Haber

Gercüş'te kan bağışı kampanyası

Batman'ın Gercüş ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

27.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:24 Gercüş'te kan bağışı kampanyası
'ın ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılayı tarafından ülke insanının kan ve kan bileşenleri ihtiyacını tamamen gönüllü, bilinçli ve düzenli bağışçılardan karşılamak amacıyla başlattığı "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında ilçeye gelen tır, Yolağzı Mahallesinde konuşlandırıldı.
Türk Kızılayı görevlisi Mehmet Akkoç, iki gün ilçede kaldıktan sonra Batman'a geçeceklerini belirterek, Türk Kızılayı ve bağışçılar sayesinde vatandaşların hastaları için kan aramasının önüne geçmeye çalıştıklarını kaydetti.

Türk Kızılayı, Batman, Gercüş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:13   Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi - Haber
20:13   Sultanbeyli'de otomobilin yayaya çarpma anı kamerada - Haber
20:12   AK Parti Sözcüsü Çelik, taşkınlar nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti - Haber
20:12   Adıyaman'da kaçak içki operasyonu - Haber
20:08   SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
19:34   Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
27.12.2019 20:23:53