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Gercüş'te konferans

Gercüş ilçesinde "Güzel Ahlak ve Çevre Seçimi" konulu konferans gerçekleştirildi.

04.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:22Gercüş'te konferans
ilçesinde "Güzel Ahlak ve Çevre Seçimi" konulu konferans gerçekleştirildi.
Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliği tarafından Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen "Güzel Ahlak ve Çevre Seçimi" konulu konferansa İlçe Müftüsü Zeki İşcan katıldı.
İşcan, çevre ahlakının hayati bir öneme sahip olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
"Gün geçtikçe ona duyulan ihtiyacın artmasıyla önemi de artmaktadır. İnsanlarımıza ilk gelişme çağlarından itibaren önce ailede, daha sonra da ilköğretimden başlamak üzere bütün öğretim basamaklarında ve başta televizyonlar olmak üzere bütün kitle eğitim vasıtalarında büyük küçük ayırt etmeden halkımızın tümünü iyi bir eğitimle güzel ahlak ve çevre ahlakının birer öğrencisi yapmak, artan çevre sorunlarına karşı en iyi çaredir."

Anadolu Lisesi, Türkiye, Gercüş, Güncel

Kaynak: AA

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