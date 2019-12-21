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Gercüş'te konferans

Gercüş'te Selahaddin Eyyubi ve Namazla Diriliş Konferansı düzenlendi.

21.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:50 Gercüş'te konferans
'te Selahaddin Eyyubi ve Namazla Diriliş Konferansı düzenlendi.
Gazeteci Yazar Abdullah Yıldız, Gercüş Yatılı Bölge Orta Okulundaki konferansta yaptığı konuşmada, Kudüs'ün İslam ümmeti için ve Müslümanlar için önemli bir yer olduğunu belirterek, "Cuma namazında camileri dolduranlar, sabah namazında da doldurursa işte o zaman Kudüs'e yürüyeceğiz. İşte Selahaddin Eyyubi bu millete namazı anlatmayı, namazı sevdirmeyi, camide cemaatle namaz kılmanın güzelliğini anlatmayı istemiştir.
Konferansa Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner de katıldı.
Daha sonra öğrencilere Abdullah Yıldız'ın kaleme aldığı "Minberin Sırrı Selahaddin Eyyubi" ve "Haydi Namaza" kitabı hediye edildi.

Selahaddin Eyyubi, Abdullah Yıldız, Gercüş, Güncel

Kaynak: AA

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