Gercüş'te konoravirüs tedbirleri
Gercüş'te koronavirüs tedbirleri sürüyor.
16.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:36
İlçe merkezi ve köylerde yaşayan yaşlı vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının takip edilmesi için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.
Kaymakamı Mevlüt Şekerci, şunları söyledi:
"65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların temel ihtiyaçları 112, 155 ve 156 hatlarına yapılan bildirimin ardından Vefa Sosyal Destek Grubunca titizlikle yerine getiriliyor."
Kaynak: AA
Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Gercüş, Güncel