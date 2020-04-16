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Gercüş'te konoravirüs tedbirleri

Gercüş'te koronavirüs tedbirleri sürüyor.

16.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:36
Gercüş'te konoravirüs tedbirleri
Gercüş 'te koronavirüs tedbirleri sürüyor.
İlçe merkezi ve köylerde yaşayan yaşlı vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının takip edilmesi için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.
Kaymakamı Mevlüt Şekerci, şunları söyledi:
"65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların temel ihtiyaçları 112, 155 ve 156 hatlarına yapılan bildirimin ardından Vefa Sosyal Destek Grubunca titizlikle yerine getiriliyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Gercüş, Güncel
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