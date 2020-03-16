Gercüş'te koronavirüs önlemleri
Batman'ın Gercüş ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
16.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:48
Batman 'ın Gercüş ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Gercüş Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nihat Kaya yapılan temizlik çalışmalarının ardından ilaçlama yapıldığını söyledi.
Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra öğrencilere, virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirme yapıldığını aktaran Kaya, "Tüm okulumuzda dezenfekte çalışmaları yapıldı, yapılmaya devam edecek.Bakanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda bütün öğrencilerimize hijyen, temizlik ve sağlıklı beslenme ile ilgili gerekli bütün bilgiler aktarılmıştır. biz de onlara sağlıklı bir ortam sağlayacağız. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin başında geliyor." diye konuştu.
Gercüş Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nihat Kaya yapılan temizlik çalışmalarının ardından ilaçlama yapıldığını söyledi.
Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra öğrencilere, virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirme yapıldığını aktaran Kaya, "Tüm okulumuzda dezenfekte çalışmaları yapıldı, yapılmaya devam edecek.Bakanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda bütün öğrencilerimize hijyen, temizlik ve sağlıklı beslenme ile ilgili gerekli bütün bilgiler aktarılmıştır. biz de onlara sağlıklı bir ortam sağlayacağız. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin başında geliyor." diye konuştu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Anadolu Lisesi, Okul Müdürü, Batman, Gercüş, Güncel
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