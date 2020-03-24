Gercüş'te koronavirüs tedbirleri

Gercüş ilçesinde koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Gercüş'te görevli polis ekipleri, cadde ve sokakları gezerek yaptıkları anonsla vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Polisler, yaptıkları anonsta, "65 yaş ve üzeri sevgili hemşehrilerimiz evinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Evlerinden çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşları da uyaran polis, yaşlıları evlerine gönderdi.

Kaynak: AA