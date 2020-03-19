Gercüş'te koronvirüse tedbirleri
Gercüş'te, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında halk pazarı kurulmayacak.
19.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:36
Gercüş 'te, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında halk pazarı kurulmayacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların korunması ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçede her cuma günü kurulan halk pazarının ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı belirtildi.
Açıklamada, ilerleyen zamanlarda pazarın kurulması yönünde karar alınması durumunda vatandaşların bilgilendirileceği ifade edildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların korunması ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçede her cuma günü kurulan halk pazarının ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı belirtildi.
Açıklamada, ilerleyen zamanlarda pazarın kurulması yönünde karar alınması durumunda vatandaşların bilgilendirileceği ifade edildi.
Kaynak: AA