Gercüş'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:49



29 Kasım 2018 Perşembe 16:49

Batman'ın Gercüş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2018 Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.Gercüş Kültür Merkezinde yapılan toplantıya İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, Yazı İşleri Müdürü Bedri Büdün, Özel İdare Müdürü Taner Saraç, Birlik Müdürü Salih Orak, İl Genel Meclis Üyesi Veysi Atılgan ile çok sayıda köy muhtarı katıldı. Birlik toplantısına Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci başkanlık etti. Toplantıda, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdaresi tarafından 2018 yılı itibariyle köylere yapılan kanalizasyon, yol, içme suyu ve parke taşı yatırım ve hizmetlerini içeren sunum yapıldı. - BATMAN