Gercüş'te Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Gercüş
İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla İlçe Emniyet Amirliği ve jandarma ekipleri Gercüş Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek amacıyla program düzenledi.
Programa yaklaşık 250 öğrenci katıldı.
Öğrencilere güvenlik güçlerince trafik kuralları anlatıldı.
Program sonunda öğrencilere Gercüş Kaymakamlığınca çeşitli ikramda bulunuldu.