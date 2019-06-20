20.06.2019 17:28
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gercüş'te menfezlere patlayıcı yerleştirilmesine karşı önlem

Gercüş

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından menfezlere patlayıcı yerleştirilmesine karşı demir parmaklıklı önlem alındı.

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından menfezlere patlayıcı yerleştirilmesine karşı demir parmaklıklı önlem alındı.

Gercüş ve köyleri arasındaki karayolu üzerinde bulunan menfezlerin altına demir parmaklıklar monte edilmesi devam ediyor. Bu şekilde, söz konusu güzergahlar üzerinde yolculuk yapanların güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Bir firma tarafından ihalesi alınan menfezlere demir parmaklar takılması devam ediyor. Bu kapsamda, Gercüş ve köylerde bulunan yaklaşık 590 menfeze demir parmaklı önlem alınıyor. - BATMAN
Kaynak: İHA
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Batman, Gercüş, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:32 Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
18:31 Kütahya'da bir genç sokak ortasında sopa ve kemerle dövüldü
18:14 FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 3 kişi tutuklandı
18:12 Bartın'da sel felaketi: 2 kişi kayıp
18:08 ByLock kaydı ortaya çıkan kadın serbest bırakıldı
17:54 Marmaris yangını 3 hektarda kontrol altında
17:54 Trabzon'un Yomra-Özdil karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı