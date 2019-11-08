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Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleriBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.

08.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:53
'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
BATMAN - 'ın Gercüş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.
Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gercüş Kaymakamlığı işbirliğiyle kapalı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İlçe Milli eğitim müdürü Şahabettin Konakçı, İlçe Müftüsü Zeki İşcan, Eğitim Bir-Sen ilçe temsilcisi Edip Ekmen, MHP İlçe Başkanı Burhan Keskin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu da konuşmacı olarak katıldı.
Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Semazen gösterisiyle devam eden etti. Programın sonunda eller semaya kaldırılarak dualar edildi.
Programa katılan vatandaşlardan Selami Altun, Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile toplandıklarını söyledi. Altun, "Gercüş'te düzenlenen programa katıldık, buna vesile olan bütün Müslümanlardan Allah razı olsun. Bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Eğitim Bir Sen, Batman, Gercüş, Genel

Kaynak: İHA


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