Gercüş'te Mevlit Kandili

Batman
'ın Gercüş
ilçesinde, Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Ulu Cami'de düzenlenen programda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı, dua etti.
Ulu Cami'de düzenlenen programa katılan Gercüş İlçe Müftüsü Fazıl Saraç, Mevlit Kandili ve önemi konusunda vaaz verdi.
Vaazında İslam kardeşliğe ve bu kardeşliğin getirdiği sorumluluğa değinen Müftü Saraç, şöyle konuştu:
"Bir şekliyle kardeşiz. ya yaratılıştan insanoğlu olarak kardeşiz, veyahut mümin olarak dini yönden kardeşiz. Onun için hassaten bölgemizdeki üzücü hadiseler, bölgemizdeki, maalesef insanımızın birbirine zulmetmesi, insanımızın birbirine kötü muamelede bulunması hiçbir zaman insan ahlakıyla bağdaşan bir durum değildir. Eğer biz müminiz diyorsak bu tür davranışlardan, bu tür tutumlardan her zaman için uzak durmamız lazım. Rabbim bu geceyi en iyi şekilde değerlendirenlerden, Peygamber Efendimizi hayatımızda rehber kılan kullarından eylesin. İnşallah bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini sevincini doya doya yaşayacağız."
Cami imamları Hasan Alioğlu, Mehmetarif Demir, Hüseyin Barlak ve Maruf İçyer'in okudukları Kürçe ve Türkçe ilahilerin ardından programa katılanlara kandil simidi dağıtıldı.
Batman,Gercüş,Kandil Dağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:56