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Gercüş'te mevlit programı

Batman'ın Gercüş ilçesinde hayatını kaybeden Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz için mevlit okutuldu.

17.08.2019 10:25 Gercüş'te mevlit programı
Batman'ın Gercüş ilçesinde hayatını kaybeden Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz için mevlit okutuldu.
Diyarbakır'da tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde 9 Ağustos'ta hayatını kaybeden Yavuz için HÜDA PAR Gercüş İlçe Başkanlığında mevlit programı düzenlendi.
Programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunduktan sonra tatlı dağıtıldı.
Mevlit programına, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Kayapınar Belde Belediye Başkanı Samir Özhan, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, MHP İlçe Başkanı Burhan Keskin, HÜDA PAR İlçe Başkanı Mehmet Dursun ve vatandaşlar katıldı.

Hür Dava Partisi, Diyarbakır, Batman, Gercüş, Güncel

Kaynak: AA

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