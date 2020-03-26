Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gercüş'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

26.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:30
Gercüş'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Batman 'ın Gercüş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.G. yönetimindeki motosiklet, yokuş aşağı inerken dört yolda karşılaştığı B.K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motordan düşen sürücüsü F.G. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman, Gercüş, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Gercüş'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:22: Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada - Haberler 12:21: Hırsızlık teşebbüsü kamerada - Haberler 12:21: Sokak hayvanları için özel ekip kuruldu - Haberler 12:19: Vatandaşı sahte savcı yalanıyla kandıran şüpheli böyle yakalandı - Haberler 12:11: Tüm mesele: evde disiplin nasıl korunacak! - Haberler 11:54: Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu - Haberler 11:51: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı - Haberler 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 11:19: Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor - Haberler 10:49: Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?